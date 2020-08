Haagse moskeeën overwegen terugkeer gele hesjes na rellen in de Schilderswijk

Zes bewoners van woonzorg­cen­trum Mariënpark in Leidschen­dam overleden aan corona in een week tijd

26 augustus In Leidschendam-Voorburg zijn afgelopen week landelijk gezien de meeste mensen overleden aan het coronavirus in een week tijd. Volgens de gemeente gaat het om zes bewoners van woonzorgcentrum Mariënpark in Leidschendam.