Haagse moskeeën vragen om politiebescherming na aanslag Nieuw-Zeeland

De telefoons van moskeeën in Den Haag staan roodgloeiend. Moslims uiten hun zorgen over het vrijdagmiddaggebed. Na de aanslag op moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij 49 mensen om het leven kwamen, zit de schrik er flink in. De organisatie SIORH raadt besturen van geloofshuizen aan zelf contact te leggen met plaatselijke politiebureaus. ,,We roepen als koepel de moskeeën op zelf maatregelen te nemen”, zegt woordvoerder Abdelhamid Bouzzit. ,,Veel politieagenten hebben toegezegd fysiek aanwezig te zijn bij het gebed.”



De politie bevestigt dat en zegt dat er extra gesurveilleerd wordt bij moskeeën. ,,We zijn er voor de openbare orde en veiligheid van de burger, dus wanneer er extra vraag is om toezicht, acteren wij daarop", zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. ,,Dat betekent dat wij, hoewel er op dit moment geen concrete aanwijzingen van extra dreigingen bij en rondom moskeeën zijn, extra toezicht houden. Dit om het gevoel van veiligheid te waarborgen. Deze tijdelijke maatregelen zullen deels zichtbaar en deels onzichtbaar zijn.”

Onder andere het bestuur van de El Islam Moskee aan de Van der Vennestraat heeft de hulp van agenten ingeschakeld. ,,We hebben nauw contact met de politie. Agenten zijn aanwezig bij het vrijdagmiddaggebed. Ze zeggen ons niet bang te zijn, maar op onze hoede te blijven”, aldus een bestuurslid.



De gemeente Den Haag is vandaag extra alert en houdt extra toezicht bij moskeeën, ook rond het vrijdagmiddaggebed, aldus een woordvoerder. ,,In Den Haag zijn we al geruime tijd bezig met het vergroten van de veiligheid rond en het veiligheidsbewustzijn van religieuze instellingen”, meldt burgemeester Pauline Krikke. ,,Ook nu is er met de politie en de veiligheidsdiensten nauw contact over de situatie rond moskeeën hier.”

Halfstok

Krikke veroordeelt de aanslag. Ze heeft namens de stad de vlag halfstok laten hangen bij het stadhuis. ,,Wat een weerzinwekkende aanslag op moskeeën in Nieuw-Zeeland. Ook in onze stad, onze internationale stad van vrede en recht, doet deze gruweldaad veel pijn. In het bijzonder bij de moslimgemeenschap. Gevoelens van angst, verdriet en boosheid zijn zeer goed te begrijpen.” Krikke gaat vandaag langs enkele moskeeën om haar medeleven te betuigen.



Vorige week kwamen moslims bijeen bij de As-Soennah Moskee aan de Fruitweg om meer bescherming te vragen van de overheid. Aan de moskee werden vorige week zondag poppen gehangen, een etalagepop die half ontbloot en voorzien van baard profeet Mohammed moest voorstellen en een babypop. Daarbij hing een spandoek met beledigende teksten. Naar aanleiding van deze daad komen religieuze instellingen en Krikke volgende week samen om over veiligheidsmaatregelen te spreken.



Naast het spandoek was een etalagepop in Arabische kleding, half ontbloot en voorzien van baard, met in het kruis een babypop geplaatst.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Volledig scherm Vlag bij Haagse stadhuis halfstok om aanslag in Nieuw-Zeeland op moskeeën. © Gemeente Den Haag