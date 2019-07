Haagse moslims bezorgd om nikabverbod: ‘Geef geen prioriteit aan handhaving’

De Federatie Islamitische Organisaties (FIO), de belangenvereniging voor moslims in Den Haag, wil dat de gemeente geen prioriteit geeft aan de handhaving van het nikabverbod. De federatie is bang dat moslima’s die een nikab dragen door het verbod niet meer over straat durven.

Het veelbesproken verbod gaat vanaf 1 augustus in. Dan mag in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende kleding worden gedragen. In de volksmond wordt het ook wel het boerka- of nikabverbod genoemd. Volgens FIO-bestuurslid en moskeevoorzitter van de Haagse As-Soennahmoskee Abdelhamid Taheri zijn Haagse moslims bezorgd om de invloed van dit verbod op hun leven.

In Den Haag zijn er tientallen vrouwen die een nikab of boerka dragen. ,,Die vrouwen worden door het verbod beperkt in hun individuele vrijheid. Het zijn juist vrouwen die er zélf voor hebben gekozen om een nikab te dragen”, zegt bestuurslid Taheri. ,,De gevolgen van een nikabverbod zijn niet te overzien: vrouwen zullen straks niet meer naar de school van hun kinderen durven, of hun zieke kind naar een ziekenhuis durven te brengen. Het is toch precies wat we níet willen, dat moslima's geïsoleerd raken?”

Naast de individuele bezorgdheid is Taheri ook bang voor de maatschappelijke onrust die ontstaat als het verbod gehandhaafd wordt. Mensen die tegen de islam zijn, worden volgens hem gesterkt in dat gevoel als zij bijvoorbeeld zien dat een moslima met nikab uit een tram wordt gezet. ,,Taferelen als in Zuid-Afrika krijgen we dan", gruwelt de As-Soennah-voorzitter.

De FIO gaat op 10 juli in gesprek met de gemeente om te vragen geen prioriteit te geven aan de handhaving van het verbod. ,,Het is pure symboolpolitiek. Zo'n wet dient nergens voor. Er is nooit een probleem geweest met vrouwen met een nikab of boerka. We weten heus wel dat de gemeente de wet niet kan veranderen, maar we willen dat ze naar ons luisteren en dat de rust weer kan terugkeren in de moslimgemeenschap.”

Amsterdam wil niet handhaven

Volgens Taheri moet Den Haag een voorbeeld nemen aan Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Eind 2018 gaf Amsterdamse burgemeester Femke Halsema aan het verbod niet te handhaven. ,,Er is schaarste op het vlak van handhaving en daardoor moet ik kiezen waar je prioriteit aan geeft en dan komt dit wat mij betreft helemaal onderaan”, zei ze toen. Dat viel niet goed in de Tweede Kamer. ,,Het is een prachtige gemeente, een prachtige stad. Maar er is geen status aparte voor Amsterdam”, reageerde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff toentertijd. ,,Net als in de rest van Nederland gelden de wetten van Nederland.”

Ook in Utrecht en in Rotterdam werd aangegeven geen prioriteit te geven aan de handhaving van het verbod.

Burgemeester Krikke van Den Haag wilde toen niet zo hard van stapel lopen als haar collega’s. ,,Wij vinden het niet wenselijk als iedere gemeente haar eigen pad kiest en zelf bepaalt welke wetten wel en welke wetten niet gehandhaafd worden’’, zo stelde ze in november. ,,We zijn één land met één parlement dat op een democratische wijze wetten aanvaardt.’’