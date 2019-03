Haagse moslims herdenken slachtoffers van terreuraanslagen in Nieuw-Zeeland

Duitse automobi­lis­ten rijden zich vast in Haags zand en modder

10:36 Een auto is vannacht vast komen te staan op de trambaan van lijn 1 op het Carnegieplein, voor het Vredespaleis, in Den Haag. Het is niet de eerste keer dat een automobilist de trambaan aanziet voor rijbaan en zich vastrijdt in de modder.