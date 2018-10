Haagse muziekscene eert Roelofs: 'Tot zijn dood kwam ik hem nog overal tegen'

Dichter en boezemvriend Max Lerou heeft Joop Roelofs tot het laatste moment als buddy bijgestaan. ,,Joop was een heel bijzondere en lieve man, die mensen feilloos bij elkaar wist te brengen’’, zegt hij. ,,Hij was altijd omringd door vrienden en vriendinnen, allemaal mensen die door het vuur voor hem gingen. In die kring om hem heen zijn ook weer talloze vriendschappen en zelfs relaties ontstaan.’’



Lerou leerde Roelofs rond 1972 kennen bij het Paard, dat toen net als centrum voor jongeren was opgericht onder de naam Paard van Troje. Joop Roelofs was er programmeur, een functie die hij later ook zou vervullen bij jongerencentrum O’16 in Voorburg. ,,Vanaf de eerste keer dat we elkaar tegenkwamen voelde het al goed’’, zegt Max Lerou. ,,Van 1983 tot 2000 heb ik in Azië gewoond en zijn we elkaar uit het oog verloren. Terug in Den Haag liepen we elkaar met onze beide zoons tegen het lijf voor de deur van boekhandel Paagman in de Frederik Hendriklaan. Alsof we elkaar nooit uit het oog hadden verloren, zo hebben we onze vriendschap weer in alle hevigheid voortgezet.’’



Behalve als goede en levenslustige vriend herinnert Max Lerou Joop Roelofs als een van de sleutelfiguren van de Nederlandse rockmuziek uit de jaren 60. ,,Zonder Q65 zou de Nederlandse popmuziek nog lang in een 'dark age' hebben verkeerd’’, zegt hij. ,,Het geluid van Q65 was ongepolijst, rauw en rafelig en daar was Joop trots op. Het was totaal iets nieuws voor die tijd. Veel muzikanten zijn door ‘de Kjoe’ geïnspireerd.’’