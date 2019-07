Haagse NachWach in het Rijksmuseum: ‘Voor het eerst dat we in een groot museum hangen’

Euforisch was Marcello toen hij een maand geleden hoorde dat hij en zijn vrouw in de finale stonden van de wedstrijd ‘Lang Leve Rembrandt’ van het Amsterdamse museum. Vorige week zouden de winnaars bekend gemaakt worden. ,,En dat kan ook op maandagochtend 09.00 uur’’, lacht hij. ,,Uiteindelijk kwam het nieuws op vrijdag rond een uurtje of 10. Tsja, normaal kijk ik niet vaak naar mijn e-mail, maar de afgelopen week heb ik dat wel vaker gedaan.’’



Gelukkig was het positief nieuws. Van 15 juli tot en met 15 september is de Haagse Nachtwacht, samen met andere ingezonden winnaars, in de tentoonstelling ‘Lang leve Rembrandt’ van het Rijksmuseum te zien. Marcello is er bij, die eerste dag van de tentoonstelling, maar is van plan om later nog een keer terug te gaan. ,,Er zijn zoveel mensen die het leuk vinden. We overwegen om met een bus te gaan, met wat flesjes wijn en livemuziek aan boord. Dan maken we er een leuke dag van.’’