Haagse Neherkade weer open voor verkeer

Na een sluiting van bijna twee weken is de Neherkade in Den Haag weer open voor verkeer. De weg werd afgesloten vanwege een lek in een waterleiding tussen de Calandstraat/Slachthuislaan en de Rijswijkseweg.

De werkzaamheden zijn voor nu afgerond, maar de weg wordt over ongeveer zes maanden opnieuw even afgesloten. Tijdens de werkzaamheden zijn nu zogeheten stelconplaten aangebracht, maar het wegdek moet over een half jaar nog worden geasfalteerd. Het asfalteren van de weg zal naar verwachting 48 uur in beslag nemen.

Wethouder Anne Mulder noemt het ‘supervervelend’ dat de weg moest worden afgesloten en dat mensen hier last van hebben gehad. ,,Na constatering van het lek is gelukkig direct gehandeld en is er een plan gemaakt voor omleidingsroutes, zijn borden neergezet en verkeersregelaars ingezet. We hebben de situatie continu in de gaten gehouden, maar er zijn geen aanvullende maatregelen nodig geweest. Alhoewel het drukker was, is de situatie beheersbaar gebleven.”

Oorzaak

Hoe het lek in de waterleiding is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk. De gemeente meldt: ‘In het stadsdeel Laak hebben huishoudens nooit zonder water gezeten gedurende de werkzaamheden. Een aantal momenten heeft Dunea wel kunnen zien dat de waterdruk laag was, maar dit was van korte duur.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.