Haagse Nemo weggelopen van kliniek: 'Hij is kwetsbaar'

,,Hij verliet vrijdag de kliniek in Den Haag'', schrijft Jenneke op Twitter. ,,Hij kan nu overal zijn. Hij wil heel graag vrij zijn, maar hij heeft helaas medicijnen en zorg nodig. Zijn beleving van de werkelijkheid is heel zonnig, maar maakt hem ook zeer kwetsbaar.'' Ze deelde haar twitter-oproep ook in het Engels. ,,Hij kan overal zitten, vandaar het bericht in het Engels'', verklaart ze. Volgens Jenneke is Nemo door bezuinigingen in een gat gevallen, zo laat ze aan deze site weten. ,,De plekken om mensen psychische problemen langdurig op te nemen én te behandelen zijn allemaal wegbezuinigd. Nemo zelf voelt zich goed, heeft geen ziektebesef en zit nu steeds op plekken waar het uitsluitend over instellen van medicatie gaat, zoals de intensive care. Dat zijn geen fijne plekken om te zijn, zeker voor zo'n gevoelige artistieke jongen als Nemo. De wachtlijsten zijn killing. Hij heeft een horizon nodig, een behandeling.'' Met een vinger wijzen wil ze niet. ,,Ik weet dat de verpleegkundige het ook ellendig vindt.''

Twijfel

De bezorgde moeder twijfelde of ze haar oproep op Twitter moest plaatsen. ,,Bij vermissingen ligt heel veel verantwoordelijkheid bij de familie zelf (in mijn geval alleen bij mij). De politie verspreidt wel onderling een bericht, maar doet verder niet veel. Internet kan genadeloos zijn en achtervolgt een leven lang. Plaats ik wel of geen bericht?''



Het is volgens de moeder al de zesde keer dat Nemo de instelling is ontvlucht. In de zomer van 2016 belandde de vermissing van de jongen meerdere keren in het nieuws.



