Haagse Niels de ring in tegen ‘Temptation-rivaal’ Alex

Op 15 februari mogen de Haagse Niels van der Zanden (28) en de Bredase Alex Maas (27) tijdens ‘Boxing Influencers’, een initiatief van World Fighting League, laten zien wie nou de échte koning van de reality-televisie is.



De rivaliteit tussen de twee spierbundels ontstond in het RTL-programma Temptation Island. Als zogenaamde verleider veroverde Alex het vriendinnetje van Niels, Rosanna. In een vervolg van de serie, Temptation Island VIPS, gooide Alex opnieuw zijn moves en looks in de strijd. Uiteindelijk bleken zijn avances niet genoeg om de tortelduifjes uit elkaar te krijgen. Rosanna en Niels zijn inmiddels zelfs verloofd.