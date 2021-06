Haagse Nieuwe Elian (17) fietste 200 kilometer door Nederland: ‘Volgende keer niet in spijkerbroek’

Uitspraak Hagenaar die in Albert Heijn twee medewer­kers neerstak wordt opnieuw in tbs-kli­niek opgenomen

25 juni Marson C., de Hagenaar die in de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat een medewerker in zijn nek stak, een andere medewerker in zijn hoofd en daarna brand stichtte, wordt opnieuw in een tbs-kliniek opgenomen.