Haagse nieuwe Gabriël van Vianen verrast met Handboek voor de Slager uit 1956

Commentaar Revis wachtte alleen nog nederlagen

8:11 Het vertrek van de Haagse loco-burgemeester Boudewijn Revis komt te vroeg of juist te laat. Het is maar wie je het vraagt. Vooral voor Revis zelf komt dit afscheid op precies het goede moment, schrijft Axel Veldhuijzen, chef AD Haagsche Courant in zijn rubriek Commentaar.