Haagse Nieuwe Melle Clement (17 jaar) gaat nog één jaartje lekker niksen

Op Scheveningen Voor de liefde kwam Domenico (59) naar Nederland: ‘Als je goed bent in wiskunde, dan maak je goed ijs’

15:05 Hij komt uit het Italiaanse Sorrento, maar verkoopt al 24 jaar het populaire ijs uit het land in zijn kiosk op de boulevard in Scheveningen. Aan lekkere smaken geen gebrek. En zelfs zijn cappuccino is volgens Domenico (59) de lekkerste.