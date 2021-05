Haagse nuchterheid en Chinese harde werken heeft vastgoed- en telefonie-tycoon Atom Zhou ver gebracht

Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn In December met de hele buurt op jacht om kerstbomen te rausen Op oudjaarsavond fikkie stoken, vooral die autobanden rookten fijn

Chinese koks gezocht

,,Wat ik mij herinner was dat ik best enthousiast was dat we naar Nederland zouden gaan. We gingen onze vader opzoeken! Ik kon me van hem weinig herinneren. Hij was weggegaan om mijn zieke opa op te zoeken, die ooit het land was uitgevlucht vanwege de Mao-revolutie. Ze hebben elkaar niet meer gezien, maar mijn vader ging niet meer terug. Chinese restaurants waren in opkomst, en er werden koks gezocht.