Haagse oldtimers mogen milieuzone in, alleen niet als het om brommers gaat

Bekendste haringzaak van Den Haag is niet meer: ‘Het is een aparte situatie’

Bezongen in het onofficiële Haagse volkslied en opgenomen in een sketch van Jacobse en Van Es, maar nu is De Haringkoning aan het Haagse Rijswijkseplein (voorlopig) niet meer. ‘Wegens omstandigheden zijn wij genoodzaakt om De Haringkoning te sluiten.’ En dus lijkt het honderdjarig bestaan in 2027 er niet meer te komen.

12 augustus