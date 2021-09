Haagse oliebollenkraam toch niet aan Grote Marktstraat: ‘Schandalig hoe je wordt behandeld’

Zijn verkooppunt is in het najaar niet te missen in het straatbeeld van de Grote Marktstraat. ,,Ik hoor uit heel Den Haag positieve geluiden over mijn kraam”, zegt Vermolen. ,,Een aanwinst voor de binnenstad, zeggen ze dan.” Sinds begin mei van dit jaar is Vermolen al bezig met een vergunningsaanvraag voor zijn kraam.