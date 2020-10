Haagse ondernemers blij met steun vanuit gemeente Den Haag: ‘Alle beetjes helpen’

Zo krijgen eigenaren van strandpaviljoens en ondernemers op de Haagse markt een deel van hun pacht en huur vergoed. Ook andere huurders van gemeentelijk vastgoed, zoals café Mazo in het stadhuis, krijgen kwijtschelding.

Verschillend

Bestuurder Appie el Massaoudi van MKB Den Haag is tevreden over het pakket aan maatregelen. Volgens hem is er de afgelopen tijd veel overleg geweest met de gemeente over de benarde situatie van veel ondernemers.

Hij is dan ook blij dat nu een deel van de huur en pacht wordt kwijtgescholden. In het geval van de ondernemers op de Haagse markt gaat het om 2,5 maand aan huur. Hoeveel geld dat de ondernemers oplevert, is verschillend. Het hangt af van de grootte van de kraam. ,Maar dan heb je het al gauw over honderden tot een paar duizend euro per ondernemer’’, weet de MKB-bestuurder. ,,Dat is een aardig bedrag.’’

Opsteker

Of het genoeg is om alle zaken te redden, weet hij niet. ,,Maar alle beetjes helpen. Het is wel een opsteker voor ondernemers om door te gaan. Ze kunnen er misschien weer een paar maanden tegen aan.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.