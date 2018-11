Haagse ondernemers fietsen 500 kilometer voor goed doel

Minstens 20.000 euro bij elkaar fietsen voor Ronald McDonaldhuis Den Haag? Dat is zeker een goed doel. Maar wie is op het idee gekomen, vragen twee zakenmensen zich hardop af. ,,John van Zweden. Onze gastheer", verklapt Leonard van Spronsen. ,,Wil hij niet weten. Maar op het ontbijt van de Business Breakfast Club van het Ronald McDonald Huis hadden we het over de HomeRide. Toen zei John: 'Laten we zelf met een team meedoen en ik fiets mee'. Daar heb ik me bij aangesloten", aldus Van Spronsen, die voor andere goede doelen al twee keer de Alpe d'Huez bedwong.