Haagse ondernemers helpen kunstsector met nieuwe kleding

eist 6 jaar cel tegen Hagenaar voor woningover­val op Goudse marktkoop­vrouw (57): 'Is jullie moeder trots?'

29 oktober Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, gaan drie Hagenaars jarenlang de cel in voor een gewelddadige woningoverval bij een Goudse marktkoopvrouw (57). Zij werd op 13 januari in haar eigen huis vastgebonden, kreeg ducttape over haar mond en een vuurwapen tegen haar slaap. De vrouw stond doodsangsten uit. ,,Is jullie moeder trots”, vroeg zij de verdachten in de rechtbank.