Haagse ondernemers organiseren volledig digitaal festival

Hoe kwamen jullie op het idee?

Onze branche is compleet stil komen te vallen. In plaats van te kijken wat allemaal niet meer kan, hebben we gefocust op wat wel mogelijk is. En met behulp van het internet zijn de opties oneindig. We hebben verschillende acts en workshops geboekt. De artiesten komen naar onze twee studio’s toe waar we alles gefilmen. Ook al zitten de bezoekers thuis, het gevoel van een dagje uit kun je creëren in de digitale sferen.