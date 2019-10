Haagse op weg naar Hollywood: 'Of de film er komt, weet je pas als je in de bios zit’

Joosje Duk is de naam. Geboren en getogen in Den Haag, als dochter van een vader en een moeder die allebei in de advocatuur werkzaam zijn. Je zou denken: dat is niet bij uitstek een milieu waar kinderen van jongs af aan worden aangespoord om hun artistieke talenten te ontwikkelen. Toch is dat wel wat er gebeurde in huize Duk. Want Joosje was zeven en dodelijk verlegen. Om daar wat aan te doen, bracht haar moeder haar naar Rabarber, het Haagse jeugdtheater waar kinderen spelenderwijs leren zich te uiten. Het hielp. En dat niet alleen: ze bleek nog acteertalent te hebben ook. Het leidde op haar 15de tot een rol in de tv-serie Snuf de hond.