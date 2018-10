Haagse oplichter na drie keer nog niet de cel in

Jimmy H. stelde zich in 2015 in het uitgaansleven voor aan een even oude vrouw uit Dordrecht onder een valse naam. Snel kwam hij tijdens hun korte ‘relatie’ met een verzonnen droevig verhaal over het overlijden van zijn moeder en het ontbreken van geld voor een begrafenis. Ook het geld voor de grafsteen schoot de Dordtse voor.

Aangifte

De Hagenaar bleek al een strafblad voor oplichting te hebben en is later nog eens veroordeeld voor zwendel en huiselijk geweld. ,,Het was een warrige periode in mijn leven, waarin ik veel foute keuzes heb gemaakt. Ik had schulden bij vrienden en heb dat zo opgelost. Ik heb er spijt van en neem alle schuld op me”, zei de accountant-manager in de rechtszaal. Hij wil de schade terugbetalen, maar tot april volgend jaar is er loonbeslag gelegd op zijn inkomen in verband met een grote huurachterstand, meldde zijn advocaat.