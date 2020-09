Haagse oplichtingsverdachte foetsie, maar OM eist toch zes maanden cel voor Werkspot-fraude

GOUDEN POLLEPEL Extrava­gant eten op hoogte bij The Harbour Club: ‘He Bitch. Blowdry your vagina here!’

10 september Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: The Harbour Club. ‘He Bitch. Blowdry your vagina here!’ Een deur verder kunnen heren de handen droogblazen tussen gespreide wulpse damesbenen en ‘piss before the kiss’. Den Haag heeft er een extravagante eetclub bij.