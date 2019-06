Haagse oppositie boos: ‘Nieuwe huurregels zijn oneerlijk’

In de nieuwe Haagse huisvestingsverordening verbiedt woonwethouder Revis het splitsen van woningen in nagenoeg heel Den Haag, dus ook in de betere wijken. Tegelijkertijd pakt hij de kamerverhuur in wijken waar de leefbaarheid 'enorm onder druk staat' niet aan, schrijven de vier partijen. ,,Dit is een segregatie-agenda: de betere buurten in Den Haag gaan op slot, de zwakkere buurten mogen de woningnood opvangen met steeds kleinere en slechter gereguleerde wooneenheden.''