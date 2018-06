Haagse oppositie: miljoenentegenvallers liggen nu al op de loer

De Haagse coalitie van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks plust jaarlijks niet langer negen miljoen euro bij om de Haagse thuiszorg een beetje op peil te houden. En, zo verzuchtte CDA-raadslid Daniëlle Koster vanavond bij het politieke debat over het Haagse coalitieakkoord: ,,Daar zijn onze ouderen straks de dupe van.’’



Ook de PvdA zaagde de onderhandelaars flink door over de centen. Zo mag het tekort op de jeugdzorg van vorig jaar (14 miljoen) zijn weggewerkt, aangezien die tegenvaller waarschijnlijk structureel is, zit Den Haag vanaf volgend jaar met een groot gat, mopperde fractieleider Martijn Balster: ,,Gaan we straks fors bezuinigen op de jeugdzorg?’’



Gouden eieren

Dan zijn er ook nog de honderden miljoenen euro's van de Eneco-verkoop die financieel alvast met potlood zijn ingetekend voor de grote duurzaamheidsslag die Den Haag de komende jaren wil maken. ,,Wij slachten de kip met de gouden eieren’’, zo waarschuwde onder anderen raadslid Pieter Grinwis van de Christen-Unie/SGP.