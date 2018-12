Haagse oppositie: wie een huis koopt, moet er ook in gaan wonen

Haagse oppositiepartijen willen nog meer doen aan de overspannen woningmarkt in Den Haag, zeggen zij in een reactie op de pittige woonvisie van het huidige stadsbestuur. ChristenUnie /SGP en PvdA pleiten voor een ‘zelfbewoningsplicht’ om beleggers die massaal huizen opkopen te frustreren : ,,Wie in Den Haag een huis koopt, moet er ook zelf in gaan wonen.”

Eergisteren kwam wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) met een ‘stoer pakket’ aan maatregelen om de scherpste randen van de vastgelopen Haagse huizenmarkt weg te slijpen. Zo wil hij voorrang voor leraren, agenten en andere mensen in onmisbare beroepen op een betaalbare woning in aangewezen (nieuwbouw)projecten.

Verder gaat hij de middeldure huur reglementeren. Wie jaarlijks meer dan pakweg 55.000 tot 60.000 euro verdient, komt niet meer in aanmerking voor een huurhuis van 710 tot 950 euro per maand. Ook gaat hij afspraken maken met projectontwikkelaars om middeldure nieuwbouw voor zo’n twintig jaar betaalbaar te houden.

Vergunningsplicht

Daarnaast is er een keur aan andere maatregelen opgenomen in de nieuwe Haagse woonagenda. Toch zien de oppositiepartijen meer kansen voor verbetering. Zo pleiten de Haagse PvdA en ChristenUnie/SGP voor een vergunningsplicht voor verhuurders. ,,Het helpt als je huisjesmelkers kunt aanpakken met de dreiging van het verliezen van hun vergunning”, zegt Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP. De PvdA wil vergunningen waarin ook voor bestaande woningen duidelijke en strenge afspraken worden gemaakt over maximale huurverhoging en fatsoenlijk onderhoud.

ChristenUnie/SGP ziet graag dat de wethouder zich extra inzet voor de gezinswoningen, waaraan in Den Haag een groot gebrek is. ,,Het is goed dat voorkomen gaat worden dat er te veel kleine woningen worden gebouwd. Want op een postzegel kan een gezin met kinderen niet wonen. Aan de andere kant is er nog wel te weinig aandacht voor de bouw van woningen die voor gezinnen wél aantrekkelijk zijn, terwijl met name die groep de stad uitvliegt.”

Net als de PvdA pleit ChristenUnie/SGP voor een zelfbewoningsplicht. ,,Soms wordt er gezegd: ‘dan kunnen ouders geen huis meer kopen voor hun studerende kinderen’, maar voor hen valt best een uitzondering te maken. Dat doen ze in Amsterdam ook. Voor de rest: wie in Den Haag een huis koopt, moet er ook in gaan wonen.”

Vergeten

De PvdA is vooral blij dat betaalbaar wonen nu bovenaan de agenda staat. Ook het betaalbaar houden van nieuwe huurwoningen valt goed bij de sociaal-democraten. Toch hebben ze aanzienlijke bedenkingen bij de woonagenda van wethouder Revis.

Volgens fractieleider Martijn Balster worden mensen met een modaal inkomen vergeten in de woonvisie. ,,De ambitie van 750 nieuwe sociale woningen per jaar, die al jaren geldt en nog niet half wordt gehaald, wordt niet verhoogd. Terwijl dat hard nodig is. In Den haag wachten inmiddels zo’n 60.000 mensen op een sociale huurwoning.”

Woonwagens

Coalitiepartijen VVD en Groep de Mos zijn vooral opgetogen over de woonagenda van het nieuwe stadsbestuur. GdM-raadslid William de Blok is blij met de extra middeldure huur die er komt en met de voorrang voor mensen in onmisbare beroepen bij het vinden van een huis. En verder met het feit dat er een eind komt aan het uitsterfbeleid voor woonwagens.

VVD’er Jan Pronk: ,,Deze woonagenda getuigt van lef en visie en is cruciaal om de problemen waar mogelijk lokaal aan te pakken. Dat twintig procent van de nieuw te bouwen woningen een betaalbare huur van tussen de 710 en 950 euro krijgt en dat voor minimaal twintig jaar zorgt ervoor dat de middenklasse in onze mooie stad kan blijven wonen.”