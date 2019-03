Haagse ouders en zwemscholen op zoek naar andere locatie na zwembadbrand in Monster

Eva van Herwijnen van zwemschool Atlantic in Den Haag had pas nog een berekening gemaakt: 1350 kinderen zwommen in de afgelopen drie jaar af in De Boetzelaer in Monster. Over twee weken zou de volgende groep kinderen er voor een diploma gaan zwemmen. ,,Ik ben nu als een razende andere zwembaden aan het bellen om te vragen wat de mogelijkheden zijn”, vertelt Van Herwijnen. Ze noemt het ‘in en in triest’ wat er is gebeurd. ,,De Boetzelaer was een fijn zwembad met betrokken collega’s. Ik heb best een traantje moeten laten.”