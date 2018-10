Haagse pabo groeit weer fors

Zo’n tweehonderd studenten zijn dit schooljaar aan de opleiding begonnen voor leraar in het basisonderwijs. Dat is zo’n 25 procent meer dan vorig jaar. Landelijk is de toename 11 procent.



Het gaat in Den Haag om studenten in de voltijd- en de deeltijdopleiding én mensen die het nieuwe traject voor zij-instroom volgen. Dit is bedoeld voor volwassenen, onder wie 40- en 50-plussers, die al een diploma hebben van een andere opleiding aan het hbo of de universiteit. Zij mogen direct in de praktijk leren op een school.



Dertig mensen zijn al begonnen met de variant die dit schooljaar voor het eerst wordt aangeboden. Nog eens tien staan op de wachtlijst. ,,Ze zijn bezig met een assessment om te bepalen of hun opleidingsachtergrond aansluit op de pabo en of ze een lesbevoegdheid kunnen halen’’, zegt Michael Krul, de opleidingsmanager van de Haagse pabo. Hij is erg blij met de grote aanwas van zij-instromers. ,,Deze mensen hebben heel goed over deze stap nagedacht. Ze hebben vaak al een gezin en andere baan, veel levenservaring. Ze volgen deze opleiding dus heel bewust.’’ Dat maakt de kans dat ze het afmaken dus ook groot.