Haagse Papaverhof: ‘Het voelde als een dorp in de stad’

,,Mijn vrouw en ik leerden deze plek kennen via vrienden die in de Papaverhof zijn geboren. Het voelde als een dorp in de stad. We schreven ons in, kwamen op de wachtlijst en waren veertig jaar terug aan de beurt voor een etagewoning.”



Aan de buitenrand?

,,Inderdaad. Je begint in een etagewoning en kunt je dan inschrijven voor de binnenring, voor een huisje met een tuin. Zeventien jaar geleden zijn we naar zo'n woning verhuisd. Dat alles binnen onze coöperatie. Als je hier komt wonen dan word je lid voor het onderhoud, waarover ik me overigens zorgen maak.''