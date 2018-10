‘Haagse parels moeten informatieborden krijgen’

VVD Den Haag wil dat Haagse parels van informatieborden worden voorzien, zodat de rijke geschiedenis van de Hofstad voor iedereen toegankelijk wordt. ‘We hebben prachtige verhalen te delen die kunnen bijdragen aan de trots van deze stad, maar net zo goed aan het toerisme’, beargumenteert raadslid Judith Oudshoorn- van Ginderen in haar voorstel. ‘Onze stad is doordrenkt met culturele en historische pareltjes, die nog teveel in de schaduw staan. Ons cultureel kapitaal roept herinneringen, associaties en trots op, waar we in Den Haag nog onvoldoende aandacht voor vragen.’



Het raadslid wil breed inzetten en vindt dat er bordjes moeten komen bij monumentale panden, woonhuizen van historische personen, kunstwerken en standbeelden en historische herkenningspunten. De teksten moeten niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels voor toeristen op de bordjes komen te staan. Daarnaast wil de VVD dat er in de toekomst ook een QR-code op de informatieborden komt, zodat informatie ook via smartphones kan worden gedeeld.