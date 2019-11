Haagse Partij voor de Dieren: Gemeente moet aandringen op landelijk verbod verkoop schaaldieren

Volgens de partij hebben de dieren langdurige stress en pijn als zij gekookt worden. Ook zijn de leefomstandigheden voor hun sterven zodanig anders dat dit in strijd is met de Wet dieren. In de natuur leven de beesten in diep donker water en vermijden ze licht. In de winkels of restaurants waar zij voor verkoop liggen is het licht en worden ze vaak in bakken gehouden waar soms zelfs geen water in zit.