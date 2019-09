Haagse partijen in imago-oorlog gaan rollebollend over straat om overvolle vuilcontainers

Haagse Gerry (77) cremeerde zijn broer en raakte tijdens terug­vlucht in coma, zijn familie is radeloos

18:38 De zoons van Gerry van Duuren (77) en zijn vrienden spreken al over een horrorverhaal waarin hun vader, vriend en zijzelf terecht zijn gekomen. Oud-Hagenaar Van Duuren die al 55 jaar in Australië woont en in Nederland was voor de crematie van zijn broer, vecht nu zelf in een ziekenhuis in Sri Lanka voor zijn leven nadat hij op de terugvlucht van Schiphol naar Australië door stewardessen bewusteloos in zijn stoel was gevonden.