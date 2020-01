Haagse partijen willen weten hoe hoeveel jongeren wapens dragen: ‘Mes is een statussymbool geworden’

Arjen Dubbelaar van Groep De Mos wil weten wat de plannen van het stadsbestuur zijn om het aantal steekpartijen met jonge daders terug te dringen. Het raadslid wil zelf dat politieteams onaangekondigd scholen bezoeken om te controleren op wapens en drugs.



De politicus wil ook dat er meer aandacht wordt besteed aan bedreigingen die jongeren online naar elkaar sturen. In videoclips van Haagse rapgroepen hebben jongeren het over neersteken of doodschieten van rivalen. In de video’s wordt met messen of pistolen gezwaaid om intimiderend over te komen. De partijen vrezen dat wapens steeds meer als statussymbool worden gezien onder tieners en jonge twintigers.