Haagse pesto van zeewier op komst

Afgelopen weekend is op 15 kilometer uit de kust van Scheveningen het eerste Nederlandse zeewier van het seizoen geoogst. De kwaliteit moet nog op de Universiteit van Wageningen worden onderzocht, maar de eerste indruk is dat de kwaliteit al dermate goed is dat commerciële exploitatie van zeewier vermoedelijk al binnen drie jaar rendabel kan zijn.

Dat zegt Koen van Swam namens Stichting Noordzeeboerderij, gevestigd in Den Haag en sinds 2016 druk met de teelt van hoogwaardig en voor consumptie geschikt zeewier bezig.

Het gaat daarmee steeds meer de goede kant op, laat Van Swam weten. ,,We naderen steeds meer het moment waarop we voor de consumptie van zeewier niet langer afhankelijk zijn van landen in Azië, die nu nog wereldwijd hofleverancier zijn. Dat is pure winst, want er is vanuit de voedingsmiddelenindustrie, de horeca en ook supermarkten een groeiende vraag naar hoogwaardig zeewier. Je kunt er niet alleen voedsel voor dieren van maken, maar bijvoorbeeld voor menselijke consumptie ook heerlijke pesto.''

Teeltmodules

Afgelopen november liet Stichting Noordzeeboerderij samen met de Rijksrederij twee modules van ieder 1000 meter zeewierlijn te water. Deze teeltmodules zijn ondanks alle winterstormen van de afgelopen maanden niet verplaatst en liggen nog steeds veilig op hun plek.

Dat geeft de burger moed, laat Van Swam weten: ,,Want voor het zeewier zelf kan snel stromend water geen kwaad. Integendeel. Er komen dan alleen maar extra veel voedingsstoffen voorbij, waardoor we extra eiwitrijk wier kunnen oogsten.''

Het is nog maar drie jaar geleden dat de teelt van zeewier in dit deel van de wereld serieus werd voorbereid. Koen van Swam presenteerde toen een plan onder de paraplu van het in Den Haag gevestigde adviesbureau Schuttelaar & Partners. Een boerderij zou het gaan worden, zij het dan niet op het land, maar onder het oppervlak van de Noordzee. Iets wat nooit eerder was gedaan.