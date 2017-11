Haagse Pieten 'zwart geveegd van het roet'

De kleur van de pieten levert al jarenlang felle discussies op. Vooral onder bevolkingsgroepen met een donkere huidskleur en bij linkse politieke partijen bestaat veel bezwaar tegen de figuur van Zwarte Piet. Het raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij beklaagde zich in 2016 over de traditionele kleur van de pieten in de Haagse intocht. In een brief aan de raad opperde zij de subsidie in te trekken voor het evenementenbureau dat volgens haar te weinig rekening zou houden met de geluiden uit de samenleving.