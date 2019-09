Haagse poes Bowie maakt regelmatig een ritje in Tram 2

Bowie is niet zomaar een kat, meldt mediapartner Indebuurt Den Haag. Bowie komt uit Wit-Rusland en dat heeft z’n sporen achtergelaten. Bowie doet namelijk graag lekker haar eigen ding, volgens haar baasje. Binnen zitten vindt ze maar niks en waarom zou je lopen als je ook lekker de tram kan pakken?

Baasje Jaap vertelt: ,,Als ze naar buiten wil en dit kan niet, dan valt ze onze andere kat aan of krabt ze de bank kapot.” En het wordt nog erger. ,,Wanneer we de voordeur dichthouden springt ze weleens uit het raam van de bovenverdieping. Er is niks aan te doen, dus laten we haar maar gaan.”

Visite

Als Bowie de deur uit is blijft het niet bij een tramritje. Wat doet ze dan? Nou ja, gewoon op de koffie bij de buren. ,,Ze heeft zelfs een aantal vaste adresjes waar ze iedere dag langskomt om te eten, te slapen of te spelen”, vertelt Jaap. ,,Iedereen in de buurt kent haar. Ze gaat bij mensen thuis op de bank liggen.”

Jaap maakt zich soms wel zorgen: ,,We zijn haar weleens meer dan vijf dagen kwijt geweest. Bowie was naar halte Spui meegereden.” Gelukkig is ze later teruggevonden. Niet bij het Spui maar bij begraafplaats Eik en Duinen. Ze was dus al halverwege teruggelopen.

De capriolen van Bowie leveren nog wel iets leuks op voor haar baasje. Namelijk een vaste vermelding op Amivedi (website voor vermiste dieren) en een hoop prachtige foto’s.

Aaitje

Maar er gebeurt nog meer. ,,Bowie is een onwijs aantrekkelijke kat, ze wordt zelfs meegenomen door mensen”, vertelt Jaap. ,,Ze is erg aanhankelijk naar vreemden, wat voor mensen heel leuk is.” Ze vindt mensen zo leuk dat ze graag bij de tramhalte blijft liggen in de hoop nog een aaitje te krijgen.

Quote Mensen claimen dat ze achter hen aangelopen is Jaap

Helaas gaat het niet altijd goed. Soms plukken dronken mensen haar van de straat of nemen haar mee naar het Parnassiaterrein in de buurt. ,,Mensen claimen dat ze achter hen aangelopen is. Maar dat doet ze echt niet.”