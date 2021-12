Haagse politici laten zich te veel inspireren door Netflixseries

Voor wie het even is vergeten: Westwing is een bekroonde serie over politieke intriges rond de fictieve president Josiah Bartlet (Martin Sheen). Heerlijk dat gekonkel in de wandelgangen, die politieke afrekeningen en intriges die tot totale verlamming van het bestuur leiden. De serie geldt ook in Nederland als verplichte kost voor iedereen met politieke aspiraties. Dat de officiële jongerendenktank van én voor het ministerie van Buitenlandse Zaken bij ons The West Wing heet, zegt genoeg.