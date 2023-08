Haagse politici verontwaardigd over lot van 75-jarige Gulnaz: ‘Dit is mensonterend’

Personeelstekort Personeels­te­kort treft winkeliers in There­siastraat: ‘Alleen op zaterdag heb ik een 80-jarige hulpkracht’

Op meerdere winkeldeuren in de Theresiastraat hangen briefjes met teleurstellend nieuws. Wegens personeelstekort zijn ze nog maar weinig open, of zelfs helemaal dicht. Viswinkel VFP gaat als direct gevolg van dit probleem eind dit jaar definitief sluiten. ‘Het is genoeg geweest’, zegt eigenaar Cees. ‘Hell no, ik open nooit meer een tweede winkel’.