Haagse politici zijn er klaar mee: ‘Bizar, zo lang als wij vergaderen’

Albert Heijn ontfermt zich over eenzame klanten: ‘We willen óók een goede buur zijn’

9:41 Albert Heijn in Den Haag heeft sinds deze week medewerkers die getraind zijn in het opsporen van eenzaamheid bij klanten. Minister Hugo de Jonge (VWS) is blij met het project, maar hoogleraar Theo van Tilburg (VU Amsterdam) heeft zware kritiek.