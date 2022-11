Haagse politici zouden iets minder praatjes mogen hebben

Baby in kinderwa­gen belandt in de sloot, alerte voorbijgan­gers halen moeder en kind uit het water

Een baby in een kinderwagen is woensdag in de sloot beland aan de Sportlaan in Den Haag. Twee alerte voorbijgangers zagen het gebeuren en hebben de moeder, die erachteraan sprong, en haar kind op het droge geholpen.

11 november