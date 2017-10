Haagse politie doet toch mee aan proef met 'stopformulieren'

D66 is heel blij dat de proef er nu toch komt. ,,Dit is goed nieuws voor de politie en de inwoners van de Schilderswijk’’, zegt raadslid Hanneke van der Werf. ,,Het is goed om een beeld te krijgen op basis van welk gedrag de politie mensen staande houdt en dat het voor mensen duidelijk is wat de reden daarvoor is. Het beschermt zowel de burger als agent tegen willekeur en vooroordelen”, vindt Van der Werf.