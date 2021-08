Haagse politie geeft beelden vrij van aanhouding straatrovers na vijf diefstallen met geweld

Dronken Hagenaar slingert zonder rijbewijs over snelweg, wordt in Willemstad aan de kant gezet

12:44 Een 23-jarige man uit Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden nadat hij slingerend over de snelweg reed. Hij bleek achteraf onder invloed van alcohol te zijn en beschikte niet over een geldig rijbewijs.