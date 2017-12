Haagse politie heeft eerste Düsseldorf-weekeinde achter de rug

Gewapend met handschoenen, mutsen en verder de gebruikelijke uitrusting stappen vier Haagse agenten in hun Nederlandse uniform het politiebureau in het centrum van Düsseldorf uit. Een van hen blaast in zijn handen. ,,Het is goed koud zeg!’’. De politiemannen uit de hofstad doen mee aan een uitwisselingsprogramma. Dit weekeinde assisteren ze hun Duitse collega’s tijdens de traditionele weihnachsmärkte. Meervoud dus, want in de ruim 600.000 inwoners tellende hoofdstad van deelstaat Noordrijn-Westfalen, zo’n 60 kilometer ten westen van Roermond, is de kerstmarkt verdeeld over maar liefst zes pleinen. ,,We zijn er onder meer om de vele Nederlandse toeristen te woord te staan, maar ook om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt’’, verklaart Michael Huijs (48), inspecteur van het Politiedienstencentrum in Den Haag. ,,Door met veel agenten op straat te lopen laat je zien dat de bezoekers in goede handen zijn. Daarnaast kunnen we op deze manier wat van onze Duitse collega’s leren en zij wat van ons.’’



Afgelopen zomer kwamen enkele agenten uit Düsseldorf naar het strand van Scheveningen omdat daar veel Duitse toeristen hun vakantie doorbrengen. Zij hebben toen het Haagse korps ondersteund. Het is het eerste weekeinde dit jaar dat de Haagse agenten op de kerstmarkt in Düsseldorf helpen. Meer volgt. ,,Volgende week komen er vier andere collega’s uit Den Haag deze kant op. En de week daarop komen er weer vier anderen’’, zegt hoofdagent Fred de Vries (28) van team Scheveningen.



De aanwezigheid van de Hagenaars gaat niet onopgemerkt voorbij. Overal waar de agenten langslopen hoor je Nederlanders aan elkaar vragen: Zijn dat nu Nederlandse agenten? Een groepje kerstmarktbezoekers uit Rotterdam valt het ook op. ,,We zagen gelijk dat het Nederlanders zijn. Die uniformen herken ik uit duizenden’’, aldus een van hen lachend. Ze maken snel een selfie met de mannen in het blauw en vervolgen hun weg langs de talloze kraampjes.