Haagse politiechef Cary beer had drie passies: indorock, boksen en de politie

Cary Beer kwam in een roerige tijd op Java (Nederlands-Indië) ter wereld. De familie had de verschrikkingen van de Japanse bezetting aan den lijve ondervonden en ook de Bersiap, de gewelddadige periode direct na de oorlog, was niet zonder gevaar. Kleine Cary merkte er weinig van. Hij had lieve ouders en Isma, zijn dierbare baboe. In 1951 repatrieerde het gezin naar Den Haag waar Cary met zijn moeder bij een tante ging logeren. Zijn vader, die tuberculose had, herstelde in een sanatorium in Scheveningen. Via hotel pension Kuyk aan de Renbaanstraat kwam Cary uiteindelijk met zijn ouders aan de Tinaarlostraat in Morgenstond terecht. Cary’s vader ging werken bij de SAIP (Stichting Administratie Indische Pensioenen) en zijn moeder bij het ministerie van Onderwijs.