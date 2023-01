Haagse politiek overstag: ‘Haal pollers tijdelijk weg om grotere verkeerschaos te voorkomen’

Nog meer gele borden in de stad: spoedrepa­ra­tie op Neherkade leidt tot ergernis bij automobi­lis­ten

Lekkende tunnels, ergernis om pollers, een onoverzichtelijk woud van gele omleidingsborden en autoverkeer dat hopeloos vastloopt. Op en rond de Neherkade komt in deze twee weken alles samen waar Den Haag groot in is. Of klein, zoals menig vloekend automobilist ervaart die vanaf dit punt de stad probeert in of uit te rijden.

14 januari