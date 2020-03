Haagse politiek pleit voor samenscholingverbod op pleinen in volksbuurten Schilderswijk en Transvaal

Uit een rondgang van deze krant gisteren in de Schilderswijk en de Haagse markt bleek dat maar weinig mensen zich wat aantrekken van het virus. Op veel plekken staan groepjes mensen op straat bij elkaar, en op de Haagse markt houden de duizenden bezoekers nauwelijks afstand van elkaar.



Raadslid Judith Oudshoorn (VVD) vindt dat onverantwoord. ,,Ik vind het zorgelijk dat mensen zich niet aan de richtlijnen houden. Ik verwacht dat de marktmeester op de Haagse markt de regie neemt hierin. Ik vind ook dat er een appèl gedaan moet worden op de bewoners van deze wijken. Wij leggen bijna de hele economie stil, dan verwachten we ook dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zich aan de afspraak houden die we met zijn allen maken”, ligt ze telefonisch toe. ,,Het is ook overal gecommuniceerd wat er aan de hand is, dus je kan niet zeggen dat je het niet weet.’’