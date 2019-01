Haagse politiek reageert verbolgen op vuurzee: ‘Vreugdevuur was te hoog’

Pauline Krikke: ,,Door de wind zijn vannacht vuursnippers van het Vreugdevuur op Scheveningen het dorp in gewaaid. Daardoor is op een aantal plaatsen brand ontstaan. Dit is verschrikkelijk naar. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen angstige momenten hebben beleefd. Voor hen eindigt een feestelijke avond in een persoonlijk drama. Ik leef zeer mee met bewoners en ondernemers die getroffen zijn.

Er zijn voor zover nu bekend bij ziekenhuizen en huisartsenposten geen gewonden gemeld als gevolg van het vliegvuur. Voor bewoners die niet in hun huis terecht kunnen, wordt gezorgd.

Voor nu is duidelijk dat zeker één woning aanzienlijke schade heeft opgelopen en meerdere woningen en gebouwen schade hebben aan bijvoorbeeld daken. Ook hebben zeker twee bedrijfspanden waaronder een kiosk, forse schade opgelopen. De precieze omvang van de fysieke en materiële schade – ook aan auto’s, fietsen en ander materieel – is nog onduidelijk. Dit zal bij daglicht moeten blijken.

Zelf ben ik aan het begin van de nacht gaan kijken naar de Vreugdevuren. Ter plekke liet de situatie zich zo ernstig aanzien dat het mij goed leek om te gaan naar de plek waar een burgemeester dan moet zijn: het operationeel centrum op de Yp.

De brandweer heeft, nadat het vliegvuur opkwam, prioriteit gegeven aan de brandbestrijding in Scheveningen zelf, door zowel het blussen van branden als het nathouden van sommige gebouwen. Het beeld is dat deze preventieve maatregelen hebben gewerkt. Daarna is zo spoedig mogelijk de focus verlegd naar het uit voorzorg blussen van het Vreugdevuur zelf.