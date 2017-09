Haagse politiek schaft eigen bijdragen in de zorg af

De afschaffing is tegen het zere been van zorgwethouder Karsten Klein. De CDA'er noemde het voorstel van acht fracties ‘ad hoc’ en ‘onverstandig’. De wethouder vond het onder meer ongepast dat de eigen bijdragen vooralsnog alleen voor 2017 en 2018 zijn opgeheven . Na de raadsverkiezingen van maart 2018 moet het nieuwe stadsbestuur zich buigen over de vraag of ze het nieuwe beleid voortzetten of niet.