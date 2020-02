Haagse politiek steunt ambitieus plan om grachten te openen: ‘Jammer dat ze die ooit hebben gedempt’

Vandaag dienen meerdere partijen een motie in tijdens de begrotingsraad waarin zij de gemeente verzoeken om samen met het waterschap naar het plan van de wijkbewoners te kijken en snel met een uitgewerkt plan te komen. Initiatiefneemster Ayse Yilmaz (VVD): ,,Dit is een prachtig plan waar mensen veel energie in hebben gestoken. Ik vind dat we hier echt iets mee moeten doen. Als je grachten zegt, denk je nu niet meteen aan Den Haag. Maar we hebben veel potentie op dat gebied. Wat dat betreft is het jammer dat ze die ooit hebben gedempt. Als we de grachten weer openen, kan iedereen daar weer van genieten. Hagenaren én toeristen.’’