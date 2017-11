Haagse politiek: wat kost weghalen windmolen?

Omwonenden in Leidschendam-Voorburg klagen al sinds de komst van het 150 meter hoge gevaarte, een jaar geleden, over geluidshinder, slapeloze nachten en inbreuk op hun leefomgeving.



De omwonenden hebben zich georganiseerd in een comité en een grote groep van hen kwam gisteravond naar de Haagse raadzaal, waar de commissie leefomgeving sprak over een brief van verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP). Wijsmuller geeft daar in aan dat er allerlei metingen worden verricht naar het geluid, maar dat de weersomstandigheden niet altijd gunstig zijn om te meten.



Tot ergernis en woede van de omwonenden, maar ook van de VVD, Groep de Mos, CDA en PVV is er bij al het meten veel te weinig gehoor voor wat de omwonenden ervaren. Wettelijk kan het allemaal wel volgens de regels zijn, maar er wordt te weinig geluisterd naar de mensen die er wonen. ,,We laten deze bewoners in de steek, al heel lang'', vindt VVD-raadslid Monique van der Bijl.



Wijsmuller gaf aan dat de gemeente niet gaat er over het verwijderen van de molen. ,,Bovendien is het een breed gedragen besluit de windmolen daar te zetten.''