Haagse postzegelhandelaar (59) verdachte van zwendel van geroofde collectie

Dat is in ieder geval waar het Openbaar Ministerie hem van verdenkt. De indrukwekkende collectie zegels waar het om gaat is bij elkaar 200.000 euro waard en werd bij een woningoverval in Brussel gestolen. Na twee maanden duiken er exemplaren uit de verzameling op bij een Haagse postzegelhandelaar. Veertien stuks neemt hij er over van een inmiddels 27-jarige man uit Alphen aan den Rijn. Hij geeft er 2500 euro voor.